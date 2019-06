Juventus: Cristiano Ronaldo débourse une fortune pour faire éloigner les paparazzis

Après avoir gagné la première édition de la Ligue des Nations avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a bien mérité de bonnes vacances. C’est en Grèce qu’il a choisi de passer ses vacances estivales aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez et plusieurs de ses amis. Et la superstar portugaise a encore fait preuve d’une grande générosité.

Avant de démarrer sa deuxième saison avec la Juventus, avec la Ligue des Champions toujours dans le viseur, Cristiano Ronaldo a profité de quelques jours de vacances aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez et plusieurs de ses amis. C’est en Grèce qu’il a choisi de passer ses vacances estivales, et comme le rapporte AS, la star portugaise a eu un joli geste avec les employés de l’hôtel dans lequel il a séjourné. Le quintuple Ballon d’Or qui a adoré son séjour est tellement tombé amoureux de l’endroit, du service et du personnel, qu’il a laissé un pourboire de 20 000 euros à l’hôtel.

Selon le média, ce pourboire serait aussi une petite récompense et un remerciement pour les efforts fournis par le personnel pour avoir empêché les paparazzis de s’approcher de lui et de sa famille pendant son séjour. La tranquillité a bien un prix, mais cela en vaut certainement le coup pour CR7.