Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia et ses filles sous haute surveillance en France

Laeticia Hallyday, Jade et Joy sont de retour en France pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Un retour qui ne fait pas que des heureux.

La veuve Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l’aéroport de LAX à Los Angeles pour prendre un vol pour la France, rapporte Pure people dans une publication exclusive. Laeticia aurait « enregistré ses bagages au comptoir d’Air France avant de retirer, très élégante et détendue de l’argent à un distributeur automatique de billets pour donner un pourboire au porteur de ses valises ». Souriante, radieuse, et accompagnée de ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), Laeticia s’est affichée en talons, jean taille haute et chemise bleue à rayures.

Ce retour imminent de la famille de Johnny Hallyday s’explique par l’inauguration ce samedi 15 juin 2019 de l’esplanade qui portera le nom de Johnny Hallyday, devant la salle de concert du Zénith. Pure people souligne qu’après la cérémonie, Laeticia et ses filles passeront par la suite une dizaine de jours en France avant de repartir pour Saint-Barthélemy. « Nous serons présents à Toulouse avec Laeticia. Elle dévoilera une plaque avec le maire de Toulouse. C’est la première fois qu’un espace public porte le nom de Johnny en France et cela touche évidemment beaucoup Laeticia. C’est d’autant plus légitime que Johnny a joué très souvent dans ce Zénith », a déclaré l’ancien manager de Johnny, Sébastien Farran.

C’est la première fois que Laeticia Hallyday revient en France depuis la sortie en octobre 2018 de l’album posthume de Johnny, Mon pays c’est l’amour, dont elle était venue faire la promotion sur plusieurs médias. Il y a quelques jours, après le procès héritage Johnny Hallyday du 28 mai 2019, Laeticia a demandé la nationalité américaine. Cette présence de Laeticia en France sera sous haute surveillance et une fois à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, la veuve et ses filles seront escortées par plusieurs dizaines de motards locaux selon le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, au Parisien. En cause, pour sa venue à Toulouse, des mesures de sécurité ont été mises en place. Le magazine Voici avance que 12 motards escorteront sa veuve. Sur place, 23 agents municipaux assureront sa sécurité.