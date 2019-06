Johnny Hallyday: sa fille Laura Smet dévoile un premier cliché de son mariage

Laura Smet s’est remariée samedi 15 juin 2019 avec Raphaël Lancrey-Javal. Après la cérémonie, la mariée a posté le premier cliché de son mariage religieux. Sur la photo, elle n’était pas avec son mari Raphaël Lancrey-Javal, mais avec son frère David.

Laura Smet a décidé de rendre hommage à son père Johnny Hallyday, alors qu’elle s’est mariée le jour de son anniversaire. Une date symbolique, six mois après leur mariage civil dans la mairie du 7e arrondissement de Paris. Très discrète sur sa vie privée, Laura Smet a publié la première photo officielle de son mariage où elle a choisi de poser, non pas avec son mari, mais avec son frère David, en hommage à leur père. « 15 juin… On t’aime », a t-elle écrit en légende de la photo. Le mercredi dernier David avait annoncé le mariage de sa sœur qui se déroule le même jour que l’inauguration à Toulouse d’une esplanade Johnny Hallyday. « Vous savez tous que la famille pour moi est sacrée et qu’il n’est pas envisageable de laisser Laura passer cette journée sans moi », écrivait ce mercredi David Hallyday sur sa page Facebook, annonçant ainsi officiellement l’union de sa sœur.

---Publicité---

Une cérémonie qui marque surtout le grand retour de Laeticia Hallyday en France. La veuve de Johnny a en effet pris la parole et dévoilé une plaque au nom du rockeur aux côtés de leurs deux filles Jade et Joy. Malgré leur séparation du jour, elle a eu une parole pour ses deux beaux-enfants.