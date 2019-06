Johnny Hallyday pensait que « Laeticia allait se faire assassiner » après sa mort

Avant de mourir, Johnny Hallyday avait des craintes sur la survie de sa femme Laeticia. En effet, c’est dans le documentaire, “ Johnny Hallyday, la guerre en héritage”, diffusé sur C8 que Pierre Billon s’exprime.

Johnny redoutait que la vie de Laeticia ne devienne un enfer après sa mort. Dans le documentaire “Johnny Hallyday, la guerre en héritage”, diffusé ce jeudi 6 juin sur C8, Pierre Billon, un ami de 40 ans de Johnny, s’est ainsi souvenu d’une phrase que lui avait un jour lancé le Taulier: “De toute façon il l’avait dit un jour que s’il disparaissait, Laeticia se ferait assassiner”.

Une phrase qui pourrait bien donner tout son sens un jour. Depuis plus d’un an, la veuve se voit livrer une bataille juridique contre ses beaux-enfants Laura et David.

Dans un précédent documentaire, Sébastien Farran, le manager du chanteur décédé, expliquait déjà que Johnny lui avait demandé de protéger son épouse. “Quand je ne serai plus là, Laeticia va prendre des seaux de merde sur la gueule. Aidez-la à tenir”, lui avait-il ainsi lancé.

Et le rockeur ne s’était pas trompé. Depuis sa disparition, Laeticia fait en effet face à de nombreuses critiques, et affronte désormais ses deux aînés, Laura Smet et David Hallyday, dans une bataille juridique concernant son testament.

“Terrifié par la mort”

S’il évoquait souvent la vie après son décès, Johnny Hallyday était toutefois terrifié. “C’était quelqu’un qui était terrifié par la mort”, a expliqué Gilles Lhote, ami et biographe du chanteur. “Il pensait qu’il était passé tellement de fois à travers la mort, à travers les accidents de voiture, à travers les suicides… personne n’est immortel, mais on le croyait quand même un peu hors d’atteinte, on croyait qu’il allait durer encore plus longtemps”.

Le chanteur avait ainsi confié que sa devise, lorsqu’il était jeune, était de “vivre vite et mourir jeune”, avant de vieillir et de penser “exactement le contraire”.