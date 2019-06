« Je ne voulais pas que les larmes et l’émotion prennent le dessus sur ma force » Céline Dion

Après 16 années de résidence, la chanteuse s’est produite une dernière fois dans le Colosseum du célèbre Caesars Palace, Samedi 8 juin 2019, où elle a donné 1141 spectacles. Juste après son show, elle s’est confiée sur cette ultime date pour les besoins d’une vidéo postée sur Instagram.

C’est une page exceptionnelle de sa carrière à laquelle la Québécoise a mis un point final ce week-end, non sans émotion, notamment au son de « Somewhere Over The Rainbow », elle qui avait fait de la capitale mondiale du jeu sa seconde résidence.

Il faut dire que Céline Dion, en plus d’interpréter ses plus grands tubes et de dévoiler un tout nouveau morceau intitulé Flying On My Own (« Voler de mes propres ailes » en français), a rendu un hommage à son défunt époux, René Angélil, et pu compter sur ses trois enfants pour partager ses derniers instants dans la salle de 4 148 places construite spécialement pour elle… Le tout sans pleurer !

Un défi qu’elle s’était fixée avant de monter sur scène, ce qu’elle explique à ses fans anglophones dans une vidéo filmée juste après le concert et postée le 12 juin 2019 sur Instagram : « Ce qui a été le plus dur pour moi – comme vous le savez tous, c’est très facile pour moi de pleurer – c’est que je ne voulais pas pleurer. Parce que je voulais me prouver certaines choses. Je ne voulais pas que les larmes et l’émotion prennent le dessus sur ma force. »

« 16 ans, c’est long, confie-t-elle dans un document vidéo communiqué à la presse. Je vais chérir cette expérience jusqu’à la fin de ma vie parce que ce n’est pas une aventure de deux semaines. J’ai eu de la chance et j’en ai toujours. J’ai eu une carrière et elle se poursuit. Las Vegas et le Colosseum font partie de ce parcours dans le show-business. Je suis très reconnaissante pour ça. » En coulisse, la chanteuse a aussi évoqué ce qui avait été le plus dur pour elle lors de cette dernière soirée au Colosseum.

Depuis mars 2003, elle s’y est produite à 1141 reprises devant plus de 4,5 de spectateur. Un triomphe.