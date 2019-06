« Je ne ferai plus jamais de chirurgie esthétique ! », Cardi B

Cardi B ne compte pas refaire de la chirurgie esthétique de si tôt ! En effet, la jeune femme se remet très mal de ses dernières opérations. Forcée d’annuler plusieurs concerts pour des raisons de santé, Cardi B s’est justifiée auprès de ses fans. L’artiste américaine a posté une photo de ses pieds très gonflés et congestionnés, expliquant qu’il lui était impossible de monter sur scène ainsi.

« Regardez à quel point mes pieds sont enflés à chaque fois que je prends l’avion, imaginez le reste de mon corps », a écrit la rappeuse originaire du Bronx. « C’est la raison pour laquelle les médecins m’ont dit de ralentir sur les concerts », a-t-elle ajouté, ajoutant que son ventre était « encore plus gonflé ».

En effet, après la naissance de sa fille Kulture, elle a fait de la liposuccion. Elle a aussi touché à sa poitrine. Problème, la jeune femme, n’a pas respecté les recommandations du médecin. Au lieu de se reposer, elle a continué à donner des shows. Et elle en paye le prix ! Clouée au lit pendant plusieurs jours, elle a dû annuler plusieurs concerts à l’instar du Memorial Day Weekend .

« Depuis deux semaines je fais du sport parce que la chirurgie esthétique c’est finie pour moi ! Et devinez-quoi ? Je n’ai plus mal à la tête !»

I been working out for the past 2 weeks cause bitch I ain’t getting surgery again😂😂😂but let me tell you I haven’t got a headache ever since .

