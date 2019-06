“Je n’aime pas ça”: Trump demande à son chef de cabinet de quitter la pièce car il tousse (Vidéo)

Une toux qui lui est restée en travers de la gorge. Interrogé à plusieurs reprises par la chaîne américaine ABC cette semaine, Donald Trump a donné l’un de ses entretiens avec le journaliste George Stephanopoulos (diffusés dimanche 16 juin), dans le fameux bureau ovale de la Maison Blanche.

Alors que la discussion portait sur ses déclarations fiscales, lesquelles intéressent particulièrement l’opposition démocrate, le président américain a brusquement interrompu l’interview à cause de la toux de son chef de cabinet par intérim, Mick Mulvaney, comme le montre la vidéo en tête d’article.

Trump Kicks Guy Out for Interrupting His Rant with Cough pic.twitter.com/KvQaUtpTiv

— Fars News Agency (@EnglishFars) June 17, 2019