Jacques Migan: « Le Bénin n’est pas une province de la France pour que l’Etat français s’en mêle »

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Jacques Migan ne digère pas l’immixtion de la France dans les affaires intérieures du Bénin. Son pays estime-t-il est suffisamment mûr et dispose des ressources nécessaires pour résoudre ses problèmes martèle-t-il face à l’intérêt que certains parlementaires français accordent à la crise politique que traverse l’ex Dahomey.

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats et membre fondateur du bloc républicain, Jacques Migan était l’invité de Radio Gerdess-fm de ce dimanche 23 Juin 2019. Tout en déplorant les scènes de violences observées ces derniers jours notamment à Tchaourou et à Savè, l’acteur politique s’est insurgé contre les manœuvres de la France qui visiblement selon lui viole la souveraineté du peuple béninois. « Les problèmes du Bénin doivent se régler avec et par les béninois. Et le Bénin n ‘est pas une province de la France pour que l’Etat français s’en mêle » s’indigne-t-il.

Pour ce partisan du chef de l’Etat, le Bénin a toujours de par le passé surmonté toutes les épreuves qui se sont présentées à lui. Le génie estime-t-il a toujours trouvé des solutions aux défis qui se sont mis en travers de sa marche vers l’émergence. Il ne comprend pas alors ce qui pousse certains de ces compatriotes à rechercher à l’extérieur des solutions aux problèmes internes de notre pays et le rôle que la France semble se donner dans la crise qui secoue le Bénin. Pour lui, la France « n’a pas d’amis, elle n’a que des intérêts » et le Bénin ne peut pas et ne doit s’appuyer sur elle pour solutionner les difficultés politiques actuelles.