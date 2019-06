Interdiction de drapeau LGBT par Donald Trump: vent de rébellion sur des ambassades américaines

Le président américain a interdit aux ambassades de hisser le drapeau LGBT sur les mâts à l’occasion du mois des fiertés sauf si une autorisation officielle est octroyée. Résultat, aucune n’a été accordée, indique NBC News. La décision de Donald Trump, lourdement critiquée, a provoqué un élan de révolte au sein des ambassades.

Couverture Twitter, drapeaux géants, bâtiments colorés… Les diplomates sont entrés en rébellion.

L’ambassade américaine de Séoul et la mission diplomatique de Chennai en Inde ont accroché un drapeau géant sur leurs façades, rapporte le Washington Post. S’il n’est pas sur le mât, la solidarité avec le mois des fiertés est clairement affichée.

As U.S. Ambassador in Madrid under President Obama, we didn’t hang the pride flag on a wall, or hide it inside the embassy; signaling second class status…we hung it proudly on the primary flag pole together with the American flag and celebrated it. #pride2019 #lgbtq pic.twitter.com/S4qbts7rDy

— James Costos 🇺🇸 (@JamesCostos) June 7, 2019