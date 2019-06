Héritage Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia recrute ce soutien surprenant

Attendue en France, samedi 15 juin 2019 pour un hommage à Johnny Hallyday, la veuve Laeticia Hallyday a été aperçue avec un nouvel allié qui surprend son entourage.

Le 15 juin 2019, Laeticia sera à Toulouse avec Sébastien Farran… et Me Jacques Verrechia, l’avocat historique de son défunt époux. Un rapprochement qui n’a pas manqué de surprendre. Beaucoup se demandent à quoi répond cette stratégie de Laeticia qui a été dévoilée par les aînés de Johnny Hallyday en tant qu’unique bénéficiaire du testament de Johnny. Mais, elle a fait appel et est bien décidé à imposer les dernières volontés du rockeur devant Nanterre, le 11 juillet prochain.

Selon le magazine Gala, annoncé, Jean-Claude Camus a démenti sa présence. Le second, Jacques Verrechia, avait défendu Johnny Hallyday dans le litige qui l’opposait à Universal Music au sujet de ses royalties, en 2005. Il n’est plus à démontrer qu’alors que David Hallyday entend rester intraitable au sujet du droit moral sur l’oeuvre de son père, le rapprochement de Laeticia avec Me Verrechia laisse augurer de nouveaux effets de manches devant Nanterre, comme en Californie.