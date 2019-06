Héritage Johnny Hallyday: Laeticia s’incline devant David et Laura Smet

Laeticia Hallyday mène un combat de taille avec David Hallyday et Laura Smet depuis plus d’un an. Après la décision du tribunal de Nanterre qui se trouve compétent pour cette affaire, le tribunal de Los Angeles a délibéré en faveur de Laura Smet et David Hallyday mercredi 26 juin 2019.

Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017. Trois mois plus tard, son testament a été dévoilé et reconnait la veuve Laeticia comme son unique héritière. Une décision à laquelle s’est opposée David et Laura Smet depuis février 2019. A plusieurs reprises, les avocats des clans Hallyday se sont affrontés, à la fois en France, au tribunal de grande instance de Nanterre, et aux Etats-Unis, où Johnny Hallyday avait établi son testament, et où il résidait depuis plusieurs années avec sa famille.

Mais après la décision du 28 mai 2019, indiquant que Johnny Hallyday avait gardé un mode de vie « très français qui l’amenait à vivre de façon habituelle en France », le tribunal de Los Angeles a délibéré en faveur de Laura Smet et David Hallyday mercredi 26 juin, empêchant pour le moment le transfert de fonds dans le trust JPS (Jean-Philippe Smet), dont Laeticia Hallyday est bénéficiaire, soit environ 3 millions d’euros, correspondants aux ventes de ses albums ainsi qu’à des biens immobiliers.

D’après le magazine Elle, le juge a choisi d’attendre une réponse du tribunal de Nanterre avant de rendre une décision. En cause, en mai 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre s’était déclaré compétent pour juger l’affaire. Pour l’heure, Laeticia Hallyday est en France avec ses filles et profite du soleil à Disneyland.