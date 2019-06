Héritage Johnny Hallyday: cette vidéo inédite qui confond David et Laura Smet

Depuis la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday et ses beaux-enfants, David et Laura Smet, se livrent une guerre infernale autour de l’héritage de l’idole des jeunes. Alors que les aînés du taulier font passer leur belle mère comme la mauvaise de l’histoire, Michael Ketcham, le cousin du rocker, trouve que le combat est illégitime.

Laeticia Hallyday a perdu le 28 mai 2019, la bataille sur la vraie nationalité de son défunt époux au profit de ses aînés mais la guerre se poursuit. Suite au verdit du tribunal de Nanterre, Laeticia a entamé les procédures pour obtenir la citoyenneté américaine. Mais en attendant, elle vient d’obtenir selon Voici, un nouvel élément qui pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur.

---Publicité---

En effet, sur le plateau de Touche pas à mon poste, lundi 3 juin 2019, Cyril Hanouna a dévoilé un nouvel extrait du documentaire Johnny Hallyday. Dans ces images qui seront diffusées en exclusivité sur C8 le 6 juin 2019, Michael Ketcham, le cousin du Taulier, affirme que le rocker décédé à 74 ans a toujours été libre de ses choix. « Il y a un truc qui me fait marrer… Enfin ça ne me fait pas du tout marrer dans le fond, c’est sinistre, a commencé par expliquer le fils de Lee Halliday. C’est quand j’entends dire : “C’est un homme influençable, c’est un homme faible, sa femme est une mégère.” Non ! Ce n’est pas vrai ! Il n’était pas influençable. Il a toujours décidé de tout. Il a tranché dans le vif et ce sont ses petites filles qu’il voulait mettre à l’abri, c’était son obsession».

Il contredit ainsi David et Laura qui ont toujours dénoncé que leur père était influencé par Laeticia Hallyday. Selon leur argument, Johnny Hallyday n’aurait jamais fait le choix de déshériter ses deux enfants aînés. Reste maintenant à savoir qui dit vrai qui dit faux quand on sait que seule la justice aura le dernier mot.