Heptathlon – Décastar 2019: un nouveau record pour le Bénin avec Odile Ahouanwanou

Le Décastar, meeting international d’épreuves combinées, accueille chaque année, sur le stade Pierre Paul Bernard de Talence en France, les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. A ce rendez-vous, Odile Ahouanwanou, spécialiste de l’heptathlon et qui détient le record national dans cette discipline, s’est encore imposée avec deux nouveaux records pour le Bénin.

En heptathlon, Odile Ahouanwanou a totalisée 6200 points à la fin de la compétition en se positionnant 6è. Sur le 100m haie, l’athlète béninoise a tiré son épingle du jeu avec un nouveau record de 13s27 sec.

Odile Ahouanwanou détient ainsi un total de quatre records du Bénin, tous établis lors des compétitions d’heptathlon.

Épreuve Performance Lieu Compétition Date Heptathlon 6 200 pts Décastar 22-23 juin 2019 100 m haies 13 s 27 Décastar 22 juin 2019 Lancer du poids 15,24 m Championnats de France 24 juin 2016 Saut en hauteur 1,78 m Championnats de France 14 juillet 2017

Nafi Thiam, blessée au coude, quitte le terrain en larmes

Lors de cette compétition, la reine de l’heptathlon, la Belge Nafissatou Thiam ( 24 ans), Championne olympique, championne du monde et d’Europe en titre a fini meilleure performance mondiale de l’année. Malgré sa blessure au coude et un chrono de 2 : 20.46 sur 800 mètres, elle a remporté le meeting avec 6.819 points, le second total de sa carrière.

Mais, même si elle a finalement décidé de bien disputer le 800 m, la dernière épreuve de son heptathlon, le Décastar de Talence s’est achevé de manière abrupte et dramatique pour Nafissatou Thiam.

Alors qu’elle semblait partie pour battre le record d’Europe de l’heptathlon, la Belge a renoncé à terminer le concours de javelot en raison d’une nouvelle blessure au coude.

C’est en larmes qu’elle a quitté la pelouse du stade de Thouars, avec un total de 6.002 pts, 122 de moins que lors de son record établi en 2017, à Götzis. Malgré la blessure, Nafissatou Thiam a pris le départ du 800m. Une obligation pour valider ses records sur ce Decastar. Elle a ainsi achevé la course en 2’20 »46.

Cette blessure risque de perturber sa préparation pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre), l’objectif nº 1 de sa saison.