Guinée Equatoriale: depuis sa cellule, Bertin Koovi invite à la prière pour le Bénin

Candidat malheureux à l’élection présidentielle de mars 2016, Bertin Koovi est devenu un opposant farouche au régime de Patrice Talon. Même s’il ne s’identifie pas aux forces de l’opposition présentes, il a toujours montré son opposition sur certaines actions du gouvernement. Dans cette lettre adressée au peuple béninois, Bertin Koovi a évoqué ses conditions de détention. Il a aussi invité ses compatriotes à beaucoup prier pour le Bénin, en ces temps de turbulence qu’il traverse.

« Peuple béninois, ce jour, j’entre dans le 3ème mois de ma séquestration en Guinée Equatoriale. Chers parents, la vérité est que mes conditions de détention me rendent malade! (…) la Police de la Guinée Equatoriale ne m’a jamais torturé. C’est le milieu de détention qui me rend malade. Je partage ma cellule avec des souris et des détenus qui passent quelques jours puis sont libérés… Béninoises et béninois; priez ! priez pour notre pays…Dieu nous sauvera », Extrait de la lettre de Bertin Koovi au peuple béninois