Guerre commerciale: la Russie s’oppose fermement à des « combats sans règles »

Moscou est fermement opposé aux guerres commerciales et aux « combats sans règles » dans le commerce international, a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Il y a des « guerres de véritables échanges » en cours partout dans le monde, a déclaré M. Poutine à la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) à Douchanbé, au Tadjikistan, en ajoutant que le rétablissement de la confiance est essentiel entre tous les pays. Malheureusement, certains pays se battent sans règles, ils intimident et éliminent leurs concurrents par des moyens non commerciaux, indique la Russie. Il est crucial de « trouver le moyen de sortir de cette situation » et « d’établir des règles de coopération économique équitable », a déclaré le président russe. « Au minimum, les questions sociales et humanitaires devraient être exemptées des restrictions commerciales et économiques, notamment des biens essentiels, des médicaments et du matériel médical », a-t- il ajouté.

Il y a à peine deux jours, Poutine a de nouveau abordé les guerres commerciales, affirmant que même si la Russie s’abstenait de s’immiscer dans les différends économiques, « notre sympathie va à nos partenaires stratégiques ». Les deux commentaires sont venus au milieu de l’impasse actuelle entre les États-Unis et la Chine. Auparavant, le président Donald Trump avait haussé les droits de douane sur les produits chinois, provoquant une guerre commerciale. La Chine a réagi de la même manière, mais a répété à plusieurs reprises qu’elle défendait un accord commercial mutuellement bénéfique et rejetait la guerre économique.