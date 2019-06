Ghana : l’association des chômeurs est furieuse contre le président Nana Akufo-Addo

L’Association des diplômés sans emploi du Ghana (UGAG), une association qui cherche à promouvoir le bien-être de tous les diplômés et chômeurs sans emploi au Ghana, s’est déclarée déçue par le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pour ne pas avoir combattu la menace du chômage dans le pays.

L’association a déclaré que le gouvernement manquait de direction et d’une feuille de route pour résoudre le problème du chômage dans le pays. Les diplômés au chômage actuellement connus sous le nom d’Association des diplômés en développement des compétences au Ghana ont déclaré que le Corps des bâtisseurs de nations (NABCO), créé par l’administration actuelle, n’a pas aidé les jeunes. «La vérité est que nous perdons progressivement confiance dans les programmes d’intervention contre le chômage défendus par cette administration, car ils ne semblent pas fournir de solution miracle pour remédier à la situation du chômage dans le pays », a déclaré l’association dans un communiqué.

--- Publicité---

Elle a également déclaré que l’introduction de programmes comme, le Nation Builders Corps (NaBCo), le Planter pour nourrir et créer des emplois, un district-une usine, les Plans nationaux pour l’innovation et l’entrepreneuriat (NEIP), la jeunesse au boisement et autres, n’ont pas permis de résoudre le situation « parce qu’ils sont mis en œuvre sans stratégies ni plans de sortie appropriés, par conséquent, un plus grand nombre de jeunes du pays continuent à chercher des emplois indisponibles ».