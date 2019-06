Ghana 2-2 Bénin: « le rendez-vous est pris samedi face à la Guinée », Stéphane Sessègnon

Les Écureuils du Bénin ont livré, ce mardi 25 juin 2019, leur premier match contre les Blacks Stars du Ghana pour le compte de la 33ème édition de la Coupe Afrique des Nations, Can Egypte 2019. Un match qui s’est soldé par un score nul de deux buts partout. Quelques minutes après cette prouesse de l’équipe nationale du Bénin, le capitaine Stéphane Sèssègnon a, dans un court message sur sa page Facebook, félicité la Nation, ses coéquipiers et rassure.

“Bravo à toute la nation entière et à nos vaillants joueurs qui se sont battus jusqu’à la dernière minute”, se réjouit Stéphane Sèssègnon qui n’a pas pu jouer ce premier match des Écureuils contre le Ghana. Selon lui, cette belle performance réalisée par ses coéquupiers doit se poursuivre pour le bonheur aussi bien du football que des Béninois. “Nous devons désormais poursuivre et réaliser une belle CAN pour le grand bien et bonheur de notre football. Je reste confiant et déterminé ainsi que mes coéquipiers pour le rendez-vous du samedi face à la Guinée et ceci, avec votre soutien”, rassure Stéphane Sèssègnon.

Il n’a pas manqué de féliciter non seulement le staff mais aussi et surtout Michaël Poté pour son doublé. Ce doublé fait désormais du Bénin une équipe redoutable dans la compétition.