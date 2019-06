Ghana 0-1 Bénin : le match en cours J-1 groupe F

Après la victoire du Cameroun 2-0 contre la Guinee-Bissau dans la poule F, le Bénin entre en lice contre le Ghana ce mardi au stade International d’Ismaïli pour espérer bien se positionner avant l’adversaire défait par les Lions Indomptables.

Le sélectionneur des Écureuils, Michel Dussuyer a maintenu son schéma tactique contre la Mauritanie.

Farnolle, le gardien de but béninois a été titularisé pour sa première CAN.

En défense on note les présences de Barazé (première CAN aussi, de même que Adilehou et Verdon. Ce dernier devenu le chouchou du public béninois pour son mental sera l’une pièce maîtresse de cette défense à cinq à côté de l’expérimenté Adenon. Imorou sur le côté gauche de la défense a obtenu le ticket de l’expérience. En milieu on aura le rugueux Sessi aux côtés de Adeoti (première CAN). Pote, avec le pari de l’expérience va accompagner Soukou et Mounié pour leur jour des premiers.

Coup de tonnerre Poté ouvre le score à la 2e minute