Gabon : un britannique à la tête du ministère des forêts

Un britannique, ancien officier, qui dirigeait le programme Wildlife Conservation Society, a été nommé ministre des forêts du Gabon, après le limogeage de l’ancien titulaire du poste à la suite d’un scandale dans lequel des centaines de conteneurs de bois de kevazingo exploités qui ont mystérieusement disparu.

Lee White, qui a dirigé le programme WCS au Gabon pendant près de deux décennies avant de devenir chef de l’Agence des parcs nationaux du pays d’Afrique centrale, a été nommé lundi soir ministre des forêts, a-t-il annoncé mardi dans son fil Twitter. Il a la double nationalité britannique et gabonaise. Le président gabonais, Ali Bongo, a cherché à se faire passer pour un défenseur de l’environnement, ravissant les groupes de défense de la nature en interdisant les exportations de bois brut, en élargissant les zones protégées et en délimitant 13 nouveaux parcs nationaux depuis son arrivée au pouvoir après la mort de son père, Omar Bongo, en 2009.

Malgré ces efforts, le Gabon reste une cible pour les braconniers, l’exploitation forestière illégale et le commerce illicite d’espèces sauvages. Le scandale du bois de kevazingo cette année a embarrassé l’administration de Bongo. Les réserves indiquent que les forêts du Gabon sont néanmoins mieux protégées que la plupart des régions d’Afrique centrale ou occidentale. «C’est un honneur d’avoir été nommé ministre des Forêts, de l’Environnement et de la Mer par le président Bongo Ondimba. Maintenant, au travail! », a écrit White sur Twitter. Bongo a promis de punir toute personne impliquée dans la disparition de 392 conteneurs de bois, saisis au port d’Owendo à la fin du mois de février et au début du mois de mars. Deux ressortissants chinois sont détenus dans le cadre de l’affaire et la semaine dernière, le chef des douanes, Dieudonné Lewamouo, a été arrêté. Les autorités gabonaises ont annoncé le mois dernier avoir récupéré 200 conteneurs.

Bien que l’exploitation forestière illégale ravage les forêts d’Afrique occidentale et équatoriale, principalement à la demande de la Chine, les gouvernements prennent rarement des mesures contre les présumés coupables ou changent de ministre. Il existe une forte demande en Asie pour le bois provenant du rare arbre de kevazingo, qui peut mettre 500 ans à atteindre sa hauteur maximale de 40 mètres. Alors que la foresterie est une industrie majeure pour le Gabon, le kevazingo est protégé par la loi. Bongo, dont la famille est au pouvoir depuis cinq décennies, a été victime d’un AVC en octobre dernier à l’étranger, mais est rentré chez lui en mars. Le secret entourant sa santé pendant ses cinq mois d’absence a alimenté l’instabilité au Gabon, où la baisse des revenus pétroliers et la pauvreté généralisée ont entamé sa popularité.