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Gabon: liste complète du nouveau gouvernement, réduit à 28 membres

Politique
Par Vincent DEGUENON
FILE PHOTO: President Ali Bongo of Gabon addresses an African Union meeting on climate change in Addis Ababa, Ethiopia January 29, 2018. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

Après près de six mois de silence, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui se remet d’un accident vasculaire cérébral (AVC), s’est affiché samedi soir comme maître du jeu politique en annonçant un remaniement ministériel. Lundi 11 juin, Jean Yves Teal, Secrétaire général de la Présidence de la République a annoncé la composition de ce nouveau gouvernement, nous a rapporté koaci.

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

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I- PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

M. Julien NKOGHE BEKALE

II- DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

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Par décret du Président de la République en date du 10 Juin 2019, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République est remanié ainsi qu’il suit :

III. LES MINISTRES D’ETAT

1. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUXM. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

IV. LES MINISTRES

2. MINISTRE DE LA DECENTRALISATION DE LA COHESION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
M. Lambert Noel MATHA

3. MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

M Alain Claude BILIE BY NZE

4. MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
5. MINISTRE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE Epouse TATY
6. MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
M. Francis NKEA NDZIGUE
7. MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
M. Jean Fidèle OTANDAULT

8. MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

M. Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU

9. MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

M. Michel MENGA M’ESSONE

10. MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ET DE L’INDUSTRIE

M. Jean-Marie OGANDAGA
11. MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL
Mme Madeleine BERRE

12. MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION,

M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

13. MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

 M. Emmanuel Norbert Tony ONDO MBA

14. MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

M. Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI

15. MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

M. Justin NDOUNDANGOYE

16. MINISTRE DE LA CULTURE, DES SPORTS CHARGE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

M. Franck NGUEMA

17. MINISTRE DE LA SANTE

M. Max LIMOUKOU

18. MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES

M. Roger OWONO MBA

19. MINISTRE DE LA FORET, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT

M. Lee WHITE

20. MINISTRE DES AMENAGEMENTS FONCIERS, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT

M. Ernest MPOUHO EPIGAT
21. MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
M. Rigobert IKAMBOUAYAT NDEKA

22. MINISTRE DU PETROLE, DU GAZ, ET DES HYDROCARBURES
M. Noel MBOUMBA

V- LES MINISTRES DELEGUES

23. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU
SUIVI DES GRANDS PROJETS

M. Christian MENVIE OBAME

24. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

M. Arsène Édouard NKOGHE

25. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Mme Nanette LONGA MAKINDA

26. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Mme Françoise ASSENGONE OBAME

27. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES, CHARGE DU BUDGET

M. Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

28. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE
Mme Yolande NYONDA

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