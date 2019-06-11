Gabon: liste complète du nouveau gouvernement, réduit à 28 membres
Après près de six mois de silence, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui se remet d’un accident vasculaire cérébral (AVC), s’est affiché samedi soir comme maître du jeu politique en annonçant un remaniement ministériel. Lundi 11 juin, Jean Yves Teal, Secrétaire général de la Présidence de la République a annoncé la composition de ce nouveau gouvernement, nous a rapporté koaci.
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
I- PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
II- DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Par décret du Président de la République en date du 10 Juin 2019, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République est remanié ainsi qu’il suit :
III. LES MINISTRES D’ETAT
IV. LES MINISTRES
3. MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
4. MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
8. MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
9. MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE
10. MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ET DE L’INDUSTRIE
12. MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION,
13. MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
14. MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS
15. MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
16. MINISTRE DE LA CULTURE, DES SPORTS CHARGE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
17. MINISTRE DE LA SANTE
18. MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
19. MINISTRE DE LA FORET, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT
20. MINISTRE DES AMENAGEMENTS FONCIERS, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
22. MINISTRE DU PETROLE, DU GAZ, ET DES HYDROCARBURES
M. Noel MBOUMBA
V- LES MINISTRES DELEGUES
23. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU
SUIVI DES GRANDS PROJETS
24. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
25. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
26. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
27. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES, CHARGE DU BUDGET
28. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE
Mme Yolande NYONDA