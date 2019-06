France: Thomas Dubois massacré à coups de pierre, pour quelques euros

Le corps sans vie d’un homme de 38 ans, ayant pour identité Thomas Dubois, a été retrouvé samedi 1er Juin dans une friche industrielle à Douai, dans le Nord. Après enquêtes et recoupements c’est pour quelques euros que ce dernier a été massacré à coups de pierre.

Alors porté disparu depuis le 24 mai 2019, le cadavre de Thomas Dubois, âgé de 38 ans, ancien caporal-chef du premier Régiment d’artillerie de marine, papa de trois enfants, qui gisait sous des feuillages sur le site de l’ancien magasin Leroy Merlin a été découvert le Samedi 01er Juin 2019.

---Publicité---

De sources proches de la police locale, trois hommes et trois femmes âgés de 20 à 30 ans, constituant trois couples, ont été interpellés lundi et placés en garde à vue. Selon les enquêtes, le jour de la disparition de la victime, cinq des six personnes mises en cause pêchaient tranquillement au bord de la Scarpe lorsqu’ils ont rencontré la victime qui se promenait dans le secteur. Ils ont sympathisé puis, durant la soirée, la bande a frappé à mort Thomas Dubois à coups de pierre pour s’emparer de son argent.

Toujours après les recoupements relayés par le site FAITS DIVERS, ils sont retournés au domicile de l’un des meurtriers où ils se sont partagés la somme. Le montant du butin s’élève à quelques centaines d’euros. Deux hommes sont retournés le lendemain sur les lieux du crime pour dissimuler le corps.

Congo: il enceinte les trois filles et les deux nièces de son voisin pour se venger A lire aussi:

---Publicité---

Pour l’heure, trois hommes devraient être mis en examen pour vols avec violences suivies de mort. Quant aux 2 femmes, elles devraient être mises en examen pour non-empêchement de crime et recel de vol ayant entraîné la mort.