France – Montée vertigineuse de la dette: le FMI rappelle Emmanuel Macron à l’ordre

La dette publique de la France inquiète le Fonds monétaire international (Fmi). Dans un rapport, l’institution demande au président Emmanuel Macron de réduire les dépenses afin de réduire sa dette jugée « trop élevée » et « inquiétante ».

Le niveau de la dette française s’élève à plus de 98% du PIB hexagonal, rapporte le Fmi ce lundi 3 juin. Ce taux d’endettement inquiète l’institution de Brettonwood. C’est pourquoi il invite la France à « se serrer la ceinture ». « Pour concilier les priorités du gouvernement et la réduction de la dette, il est nécessaire de consentir un effort considérable du côté des dépenses« , indique le Fmi dans son rapport sur l’état et les perspectives de l’économie française.

Si la dette française a connu une légère baisse au quatrième trimestre 2018, elle s’établit à 2.315,3 milliards d’euros, soit 98,4% du PIB hexagonal. Et surtout, sur un an, elle a augmenté de 2,5%, renseigne le Fmi. C’est pour éviter que la dette soit trop en hausse, en dépit de la résilience et de la richesse de la croissance en emploi, que Lagarde et son institution voudraient que le gouvernement « procède à un effort budgétaire structurel ambitieux ».