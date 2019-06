France : Laurent Wauquiez démissionne de la présidence des Républicains

Le président du parti français les Républicains, Laurent Wauquiez, a donné sa démission du perchoir dimanche. « J’ai décidé de prendre du recul », a indiqué Wauquier sur TF1.

Une démission qui pourrait être une des conséquences des européens avec le lamentable score de la liste menée par François-Xavier Bellamy aux élections européennes.

--- Publicité---

« Ces élections, c’est un échec. Ce n’est pas facile. Mais il faut le reconnaître avec humilité. Les victoires sont collectives mais les défaites sont solitaires. J’ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. », a souligné le désormais ancien président du parti Les Républicains.

Notons que Wauquiez, était pressé depuis une semaine de quitter ses fonctions à la tête des Républicains par plusieurs personnalités de droite. Cette pression a finir par payer et ce dernier a décidé de accéder à leur demande. « Je suis convaincu qu’il y a un avenir pour la droite, poursuit Laurent Wauquiez. Je ne crois pas que la droite se reconstruira si elle n’a pas les idées claires. » Pour ce qui est de son avenir, l’ancien président des Républicains déclare que, « on n’a pas une armure. Sans doute que parfois je suis trop dur. Ce soir, je suis serein. Il n’y a pas d’amertume. La décision que je prends est la seule responsable. Je me suis toujours construit par le terrain. Qu’est-ce que je vais faire : je vais me consacrer à me battre pour ces habitants qui m’ont fait confiance. «