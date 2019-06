Fort de Brégançon: les Macron en vacance, Chirac nu, Hollande moqué

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont au Fort de Brégançon ce week end, un lieu tout de même boudé par Hollande et adoré par Chirac.

Le Fort de Brégançon est une résidence officielle des chefs d’états français située dans le Var, qui regorge d’anecdotes à chaque passage de président. Brigitte et Emmanuel Macron aiment bien ce lieu. Ils y sont en séjour loin de Paris et de l’Élysée depuis quelques jours. En 2018, le couple macron avait déjà choisi ce lieu du sud-est de la France pour passer son week-end de l’Ascension.

Mais avant eux, d’autres chefs d’Etats ont fait l’expérience du Fort de Brégançon. En effet, le général de Gaulle a été le premier président à y dormir en 1964. Quatre ans plus tard, il fait de ce château du XVIIe siècle une résidence officielle du président de la République. « Après lui, Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing y ont séjourné à de nombreuses reprises, rappelle closermag.

Jacques Chirac nu à Brégançon

A en croire le média, Jacques Chirac s’y rendait également tous les étés. Et il s’y sentait tellement à l’aise qu’il a été photographié nu le 4 août 2001, sur le balcon du fort dans le plus simple appareil. « Un photographe prend un cliché, mais la photo ne sera jamais divulguée » précise la même source. «On débarquait tranquillement. Je n’avais même pas encore installé mes affaires. Et d’un coup, on voit Chirac sur le balcon dans le plus simple appareil. À ce moment, on est obligé de faire la photo», raconte Stéphane Ruet, encore étonné par la scène. «C’était assez difficile de la prendre car la situation était bizarre. Même émotionnellement, c’était bizarre. On rigolait entre nous», se souvient le photographe cité par lefigarot.

Pour lui, c’était aux yeux de tout le monde. Si la scène avait eu lieu une demi-heure plus tard, elle aurait été filmée parce que les journalistes de télévision arrivaient. Aussi, sous-entendent-ils que le pire avait été évité de peu. Après avoir envoyé les photos à son agence – qu’il n’a pas vues sur le moment: «le numérique n’existait pas», le photographe et ses deux confrères informent, «par souci d’honnêteté» et un peu gênés, les services de sécurité.

Contrairement à Jacques Chirac, François Hollande n’y a séjourné qu’une seule fois, avant de décider de l’ouvrir au public. En été 2012, quelques jours après son élection, il a été photographié sur la plage avec sa compagne de l’époque Valérie Trierweiler. « Le couple avait alors été moqué et comparé aux Bidochon » rapporte le média.