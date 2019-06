Foot-conner: le président de la FIFA Gianni Infantino, le pire exemple pour les footballeurs(vidéo)

Le président de la FIFA, Gianni Infantino s’est attiré une vague de critique pour avoir tiré un horrible Conner lors d’un match amical dont la vidéo est fortement partagée sur les réseaux sociaux.

Faut-il savoir jouer au football avant de devenir le président de la Fédération internationale de football association ? Visiblement non ! Car si le trophée du mauvais Conner du foot devrait revenir à quelqu’un, plus de doute que ce serait le président de la FIFA Gianni Infantino. C’est en quelque sorte ce qu’on peut retenir à l’occasion d’un match amical organisé par la FIFA, auquel il a participé.

En effet, Infantino, avec le brassard de capitaine, a pris le ballon et l’a placé. Il a pris son élan, peut-être un peu trop, et a tiré le corner avec une technique peu académique. Le ballon a fini en sortie de but et ce n’est pas à cause du vent.

Vous connaissiez la patte gauche. Découvrez la patte droite, celle de Gianni Infantino, président de la FIFA 👀 pic.twitter.com/ZRbDlTUOnV — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) June 7, 2019

« Mais qui a laissé Gianni Infantino tirer ce corner ? », a twitté Instant Foot « Vous connaissiez la patte gauche. Découvrez la patte droite, celle de Gianni Infantino, président de la FIFA », a écrit Eurosport.