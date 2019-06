Finale Nations League : Cristiano Ronaldo se méfie des Pay-Bas !

Le capitaine de la sélection portugaise Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur l’équipe des Pays-Bas, l’adversaire de la Seleçao en finale de la Ligue des Nations ce dimanche 9 juin à 20H45. Les Pays-Bas, à en croire le « King », ont » de grand joueurs – jeunes et plus expérimentés « , ce qui leur permet d’avoir une équipe » forte » et constituent » un adversaire difficile à jouer. »

« C’est une excellente équipe. Ils ont très bien joué. Je les ai regardés lors des derniers matches et ils ont une excellente équipe avec de grands joueurs – jeunes et plus expérimentés – ce qui rend leur équipe encore plus forte. Nous savons qu’ils constitueront un adversaire assez difficile, mais je pense que pour le Portugal et les Pays-Bas, c’est comme cela que les finales doivent se gagner« , a déclaré CR7 au site de l’UEFA, une information rapportée par Topmercato.

