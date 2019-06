Fin Vitalor Ligue 1 Bénin: Buffles conservent le titre

Les Buffles, vainqueurs de Soleil 3-0 a conservé le titre de champion obtenu la saison 2018 ( 5e trophée). Ceci au terme de la 38e journée de la Vitalor Ligue 1 au Bénin, ce mercredi 12 juin 2019.

Avec 65 points, les coéquipiers de Nabil Yarou ont pris 4 points d’avance sur leur dauphin (Béké FC). Le club de Bembèrèkè a été contraint au score nul et vierge (0-0) par Panthères de Djougou.

---Publicité---

Dans les autres affiches, Énergie FC est allé arracher le maintien sur le terrain d’Avrankou Omnisports au terme d’un match interdit aux cardiaques, le seul point issu du 0-0 leur a été vital.

Entre surprise et miracle, les trois clubs montés en élite une saison plutôt ( JSP, Upi-ONM et Asvo) ce sont maintenus en Ligue 1. Cependant, sous réserve de la commission d’homologation Soleil, Asos, Dynamo d’Abomey, AS Police et Avrankou Omnisports sont descendus en Ligue 2.

Les résultats de la dernière Journée (J-38)

Aspac # JAC : 0-2

Esae # Ayema : 0-0

Asvo # JSP : 2-1

Avrankou O. # Energie : 0-0

Upi Onm # Dynamo d’Abomey : 2-0

Beke # Panthères : 0-0

Buffles # Soleil : 3-0

Tonnerre # Dragons : 1-0.