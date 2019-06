Etats-Unis: un hélicoptère s’écrase sur un immeuble à New York, attentat ?

Un hélicoptère s’est écrasé lundi dans un immeuble du Midtown Manhattan une zone du quartier new-yorkais où se trouvent de nombreux gratte-ciel; l’incident a déclenché un incendie, selon le service d’incendie de la ville.

L’édifice où l’accident du lundi a eu lieu est situé sur la 7ème avenue entre les 51ème et 52ème rues.

---Publicité---

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

MORE: New York Gov. Andrew Cuomo arrives on scene of apparent helicopter crash in Midtown Manhattan, @CBSNewYork reports https://t.co/IC3oa3821r pic.twitter.com/noCIdGFu8i — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 10, 2019

Les images des télévisions américaines montraient un important déploiement de véhicules de secours au pied de plusieurs grands immeubles. On ne sait pas encore ce qui s’est passé et donc, pas s’il s’agit d’un attentat terroriste. Selon l’agence Reuters, citant des médias, au moins une personne aurait perdu la vie. Le gouverneur de New York, Andrew Mark Cuomo, a réagi à l’accident en déclarant que « les personnes qui se trouvaient dans le bâtiment ont déclaré avoir senti le bâtiment trembler ».

Un peu plus tôt, les médias avaient annoncé que l’avion avait atterri durement sur le toit de l’édifice. À la suite de cet incident, l’immeuble du Midtown Manhattan a été évacué. La police enquête actuellement sur l’affaire. Le département de police de New York a tweeté des avertissement aux riverains: « S’il vous plaît éviter la zone de West 51st et 7th Ave en raison d’une enquête de police en cours. Attendez-vous à des véhicules d’urgence et à la circulation dans la région. Mise à jour à suivre ».