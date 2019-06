États-Unis: Donald Trump menace l’Iran « d’anéantissement »

Le président américain a lancé des menaces sans précédent contre Téhéran ce mardi 25 juin, assurant que son pays emploierait “une puissance destructrice” en cas d’attaque de l’Iran contre “quoi que ce soit d’américain”.

Après la dernière déclaration du président iranien Hassan Rohani faisant état de “troubles mentaux à la Maison Blanche”, la réplique de Donald Trump n’a pas vraiment surpris. Ce mardi 25 juin, et alors que Donald Trump avait ordonné la veille la mise en place de sanctions contre le guide suprême iranien Ali Khamenei, Téhéran a notamment accusé Washington de mentir en disant vouloir négocier. Le régime a également accusé les Etats-Unis d’avoir coupé de façon “permanente” la voie de la diplomatie.

Une réponse qui en a donc appelé une autre de Donald Trump, dans une série de tweets publiés dans l’après-midi. Le président américain a estimé que la réaction de l’Iran à sa proposition de discussions était “insultante” et qu’elle témoignait de “l’ignorance” de Téhéran, dont toute attaque serait suivie de représailles américaines ”écrasantes”. “La déclaration particulièrement insultante de Téhéran (qui) témoigne de son ignorance, publiée aujourd’hui, démontre simplement qu’ils ne comprennent pas quelle est la réalité”, a tweeté Donald Trump.

“Toute action de l’Iran visant n’importe quel (intérêt) américain déclenchera une réponse d’une force puissante et écrasante”, a prévenu le milliardaire républicain dans sa série de tweets. “Dans certains domaines, écrasante signifiera annihilation”.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

Selon lui, les dirigeants iraniens “ne comprennent que “la force et le pouvoir, et les USA ont de loin l’armée la plus puissante au monde”.

“La merveilleuse population iranienne souffre, et pour aucune raison. Leurs dirigeants dépensent tout leur argent dans la terreur et peu pour tout le reste”, a-t-il poursuivi.

….The wonderful Iranian people are suffering, and for no reason at all. Their leadership spends all of its money on Terror, and little on anything else. The U.S. has not forgotten Iran’s use of IED’s & EFP’s (bombs), which killed 2000 Americans, and wounded many more… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

Le renforcement lundi des sanctions américaines contre l’Iran vient s’ajouter à une spirale d’accusations et d’incidents, dont des attaques d’origine inconnue contre des pétroliers et la destruction le 20 juin d’un drone américain par l’Iran dans la région stratégique du Golfe.

L’Iran et les Etats-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 après la Révolution islamique. Une ouverture a été rendue possible sous l’administration de Barack Obama avec la conclusion en 2015 d’un accord international sur le nucléaire iranien. Mais Donald Trump a décidé d’en retirer les Etats-Unis.