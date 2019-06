« Emmanuel Macron, oh tête de c** »: la chanson incendiaire d’un prêtre des gilets jaunes(vidéo)

La scène est pour le moins insolite. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit un prêtre normand devant une foule de personnes portant un Gilet jaune en train de scander un chant politique hostile au président de la République Emmanuel Macron : « Emmanuel Macron, ô tête de c*n, on vient te chercher chez toi », tel est le refrain qui revient d’une minute après minute.

Selon toute vraisemblance, le prêtre en question est l’abbé Francis Michel qui avait été condamné en 2016 par la cour d’appel de Rouen à une amende de 15.000 euros pour « abus de confiance ». Il était jugé pour avoir détourné à son profit personnel, l’argent des quêtes de son ancienne paroisse de Thiberville rapportait à l’époque le journal Paris Normandie. La nouvelle scène qui le met encore à la UNE de l’actualité française, est une vidéo tournée dimanche 2 juin dans une église en Normandie, qui n’a pas échappé aux autorités qui ont saisi la justice pour « outrage » au chef de l’État et non-respect de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État : « « Emmanuel Macron, ô tête de c*n, on vient te chercher chez toi […] Même si Macron ne le veut pas, nous on est là, pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur », tels sont les propos écoutés dans ladite vidéo a polémique qui a suscité l’indignation de plusieurs personnalités politiques locales proches du gouvernement: « La honte », a commenté sur Twitter Sébastien Lecornu, secrétaire d’État en charge des collectivités et ancien président du conseil départemental de l’Eure.

Ce dernier a été appuyé notamment par Fabien Gouttefarde, député de La République en marche – le parti présidentiel – de la 2e circonscription de l’Eure : « Chacun sa place mon père », a-t-il ajouté.