Elle parle à Jay-Z devant Beyoncé et se fait menacer de mort (Vidéo)

Beyoncé et Jay Z, premier rappeur milliardaire, se sont rendus au troisième match des finales de la NBA à Oakland qui confrontait les Warriors aux Raptors.

Lors du match, la femme du propriétaire des Warriors, Nicole Curran, a commencé à discuter avec Jay Z alors que Beyoncé séparait les 2. Cette scène a été filmée. Vidéo qui a vite agité la toile et Twitter où les fans de Queen B ont décrypté sa réaction. Selon eux, Beyoncé n’aurait pas apprécié cette discussion, d’où son « regard noir » envers Nicole Curran.

Nicole a expliqué au Dailymail avoir été insultée en ligne. “C’est injuste”, a-t-elle confié. “Ils étaient nos invités. En tant qu’hôtesse, j’ai offert un verre à Beyoncé et ensuite à lui. J’ai dû me pencher pour entendre ce qu’il voulait. C’est ça. Il n’y a pas d’histoire. Juste du harcèlement.”

Me whenever someone just doesn’t get that they are all in my personal space 😒#Beyoncé #JayZ pic.twitter.com/mpV8xjozx5

