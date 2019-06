Egypte 1-0 Zimbabwe : on rejoue le match

Le premier match de la CAN 2019 a été lancé avec la victoire des Pharons 1-0 au détriment des Warriors. Notre rédaction vous propose les temps forts du match.

Une fois le match lancé par l’arbitre camerounais Alioum Alioum, les égyptiens ont mis la pression sur les Warriors. Alors en deux minutes, le gardien Zimbabwé Edmore Sibanda a été deux fois décisif. Il a rassuré sa défense sur deux belles claquettes afin d’empêcher l’ouverture du score.

5e- Les Warriors obtiennent le 1er corner sur leur première incursion dans le camp égyptien.

7e- Frappe de Abdallah Said à bout portant et l’arrêt décisif de Edmore Sibanda.

12e- Salah sur le côté sert au premier poteau un partenaire qui se loupe sur la bonne sortie du gardien. Derrière la reprise de Trezeguet n’a pas trouvé le cadre.

17e- Frappe de Salah dans un angle fermé, mais la balle est complétement au-dessus de la barre.

19e- Billiat mystifie la défense égyptienne, mais sans conclure, il aurait pu frapper, mais hésitant, il s’est vu chiper le ballon.

22e- Demi volée loupée au second poteau par Marwan Mohsen.

24e- Marwan Mohsen sert Salah qui se loupe dans la surface de but.

25e- Frappe du capitaine Zimbabwéen contré par la défense égyptienne.

27e- La vista de Salah pour Mohsen, mais la balle a été trop appuyée. On note surtout la belle sortie du goal Zimbabwéen pour la capter.

30e- Le gardien zimbabwéen empêche Salah d’ouvrir le score. Sur un centre au second poteau, Salah s’offre un contrôle d’ange, fait un jeu de pied pour emballer son vis-à-vis et frappe de Salah à ras du sol.

34e- Corner au second poteau, le défenseur du Zamalek Mahmoud Alaa profite de la fébrilité défensive, mais ne cadre pas sa tête.

37e- Billiat qui bute sur Mohamed El Shenawy (face à face). On note sur ce coup de pied arrêté, rapidement joué, la bonne lecture du goal égyptien pour empêcher l’ouverture du score des Warriors. Mais quel Billiat ?

41e- But …Trezeguet qui patine dans la défense et ouvre le score sur une frappe enroulé côté gauche laissant le gardien Zimbabwéen spectateur. C’était la première fois du match que le dernier rampart des Warriors est abattu.

A la pause le score a été 1-0 en faveur de l’Egypte (aucun carton n’a été donné)

Au retour de la pause, on a assisté à deux minutes de jeu fade, à la 48e minute les Warriors ont fait peur les supporter égyptien avec une action en profondeur qui aurait pu accoucher de l’égalisation mais, le deuxième assistant du match a signalé une position irréguliaire. Ce fut le premier hors-jeu du match. Et par la suite le seul.

50e- Trezeguet emporte sur le côté droit son vis-à-vis et enchaîne par une frappe enroulée qui passe à côté du poteau gauche.

58e- El Mohsen emporte le ballon dos au but (genre, un contrôle orienté), mais percute le gardien zimbabwéen.

65e- Centre tir au premier poteau venant de la droite de la défense égyptienne capté par El Shenawy.

67e- Le gardien zimbabwéen empêche le deuxième but, sur une frappe amorphe du pied-droit de Salah. Ceci sur une passe de Trezeguet. La balle a été déviée en corner par le gardien.

69e- Le corner pour l’Égypte a été dévié au premier poteau en touche.

71e- Le milieu gauche zimbabwéen Munetsi envoie un missile de plus de 30m, mais pas cadrée.

77e- Une autre frappe zimbabwéenne de près de 30m, mais cette fois captée par El Shenawy.

78e- Coup dur pour le gardien zimbabwéen blessé, il va sortir après la 4e intervention du corps médical (il a fait un très bon match jusqu’à sa sortie, puisqu’il a été abandonné par sa défense sur le but).

87e- Premier arrêt du gardien remplaçant (Elvis Chipezeze) sur une frappe croisée de Mo Salah.

88e- 1er carton jaune de la partie et par la suite le seul du match pour Talent Chawapiwa.

89e- Centre de Munetsi et Evans Rusike loupe complètement sa tête. Laquelle, cadrée aurait pu changer le cours du match.

L’arbitre camerounais a donné 4 minutes de temps additionnel, avant de siffler la fin pour le bonheur des millions d’Egyptiens.