Eden Hazard présenté officiellement au Real Madrid: «Je veux créer mon histoire avec ce club»

Eden Hazard a été présenté en grande pompe devant les supporters du Real Madrid jeudi soir peu avant 20h. Accueilli par un Santiago Bernabeu bondé, le Diable rouge a prononcé ses premiers mots en tant que joueur madrilène après le discours de bienvenue du Président Florentino Perez.

Moins d’une semaine après l’officialisation de son transfert au Real Madrid, Eden Hazard a été présenté ce jeudi, peu avant 20h, aux supporters madrilènes dans un stade Santiago Bernabéu presque comble. Avec 40 à 50.000 fans présents, il a égalé l’affluence de la dernière grande recrue du Real, le Colombien James Rodriguez en 2014 qui avait attiré quelque 45.000 curieux. Mais reste derrière Cristiano Ronaldo, accueilli en 2009 par 75.000 supporters.

Le Belge s’est d’abord présenté dans la tribune d’honneur sous une ovation assourdissante. Ses parents et ses frères (dont Thorgan Hazard) entouraient le meneur de jeu. Juste auparavant, le Brainois avait officiellement signé son contrat de cinq ans en présence du président du Real Florentino Pérez.

Eden Hazard s’est dit très heureux de rejoindre le club madrilène. « Je vais m’exprimer en français car mon espagnol n’est pas encore au top. Merci au président Perez, merci à mes parents et à mes frères. Merci aussi à ma famille qui n’a pas pu venir, elle est restée en Londres car il y a école. Je ne sais pas trop quoi dire, j’ai juste envie de pouvoir commencer dans un mois avec ce nouveau maillot et remporter beaucoup de trophées. Étant petit, c’était mon rêve. J’ai toujours voulu jouer pour le Real Madrid. Je suis là maintenant, j’espère juste profiter du moment. »

« J’ai rêvé de ce moment depuis que je suis tout petit »

Eden Hazard a ensuite répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. « J’en rêve depuis tout petit, depuis qu’on a commencé à jouer dans le jardin avec Thorgan et Kylian. Enfants, nous supportions le Real Madrid, et si ma carrière m’a d’abord mené en France puis en Angleterre, aujourd’hui, c’est un immense honneur pour moi d’être ici, J’ai hâte de commencer la saison. »

Pour le Brainois, l’objectif est clair : il veut gagner des titres avec sa nouvelle formation. « Mon objectif est de prendre du plaisir sur le terrain, de gagner des matches, et à la fin, de remporter des trophées. Je veux créer mon histoire avec ce club. »

Pour rappel, Eden Hazard a quitté Chelsea, où il avait encore un an de contrat, pour la capitale espagnole pour un montant estimé à 100 millions d’euros (plus divers bonus pouvant monter jusqu’à 145 millions). Ce transfert fait d’Hazard le joueur belge le plus cher de l’histoire après le passage de Romelu Lukaku entre Everton et Manchester United pour 88,5 millions d’euros.