Ecureuil – Cebio Soukou: finie la saison bénie, déjà la tête à la CAN

Le milieu polyvalent international béninois Cebio Soukou (26 ans) a vécu une saison étincellente avec l’Hansa Rostock en troisième division en Allemagne ( 3. Liga). Écureuil depuis 2012 – 2013 où il évoluait en RW Essen ( Régional) il n’a connu meilleure saison dans sa carrière. C’est avec un mental au top que le joueur entend aborder la CAN 2019.

Auteur de 10 buts et 6 passes en 33 apparitions avec Hansa, il tourne dos au club de Rostock avec le sentiment de devoir accompli ( 6e avec 55 points.), puisqu’il a aidé le club a joué le haut du tableau. L’international béninois va évoluer sous la liquette d’Arminia Bielefel (l’actuel 7e de la L2 en Allemagne 2. Liga) après la CAN à un échelon qui ne lui est pas nouveau. Cebio a sous le maillot d’Aue monnayé son talent en D3 et D2 allemand. Un club qu’il va d’ailleurs affronter la saison 2019-2020. Le joueur a hâte de ses retrouvailles.

Le natif de Bochum a conquis le cœur des supporters béninois lors de l’ultime match de qualif pour la CAN 2019, gagné par le Bénin 2-1 face au Togo. Au terme du match, il a été passeur pour son premier. Technique, rapide et doté d’un bon sens de jeu, il est un atout pour le jeu offensif béninois en Egypte. « Je suis très heureux pour ma fin de saison qui s’est très bien déroulée, loin des blessures. Maintenant on se concentre sur la CAN pour faire plaisir aux béninois et à toute l’Afrique puisque c’est la plus grande compétition de Foot sur le continent.« , a confié à notre rédaction le joueur.

Cebio est arrivé librement à Arminia Bielefel et a fait un bail jusqu’en 2021.