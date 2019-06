Le président américain Donald Trump est sorti de son mutisme après la destruction d’un drone américain par l’Iran. En réponse à l’attaque, le patron de la Maison Blanche écrit : « L’Iran a fait une énorme erreur ».

Donald Trump s’est montré très remonté contre l’Iran. Même si le tweet a été très laconique et lapidaire, son sens inquiète plus d’un quand on connait le degré extrême de la détérioration des relations entre les deux pays. « L’Iran a fait une énorme erreur », a réagi le président américain sur son réseau social préféré. Une menace à peine voilée alors que Téhéran a abattu un drone américain estimant que celui-ci a violé son espace aérien. Faux, rétorque les Etats-Unis : ils assurent que le drone de surveillance se trouvait dans l’espace aérien international et dénoncent une « attaque injustifiée ».

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Déjà agonisante, cette attaque vient envenimer les relations diplomatiques entre les deux pays. La république islamique d’Iran, déjà sous sanctions américaines, s’est attirée une nouvelle fois la foudre de Donald Trump. Ce qui est sûr et certain, le dirigeant des USA ne restera pas sans réaction contre cette attaque. Reste à savoir à quel prix sera payé cet acte osé d’Hassan Rohani.