Donald Trump: son « très affectueux baiser » à Brigitte Macron pourrait crever l’œil

Les présidents américain et français, ainsi que leurs deux épouses, étaient réunis mercredi 6 juin 2019 en Normandie pour les commémorations du débarquement de 1944. Donald Trump s’est montré très expressif envers Brigitte Macron lors des salutations.

Donald Trump et Emmanuel Macron, deux meilleurs amis se sont retrouvés jeudi 6 juin 2019 à l’occasion des célébrations des 75 ans du débarquement en Normandie. Comme d’habitudes, leurs faits et gestes étaient passés au crible. Ils étaient accompagnés de leurs épouses Melania Trump et Brigitte Macron à Omaha Beach à Colleville-sur-Mer pour commémorer et honorer les soldats du débarquement du “D-Day” en 1944.

---Publicité---

Selon le magazine Gala, les deux chefs d’Etat se sont révélés très tactiles, Emmanuel Macron osant même une main dans le dos de Donald Trump alors qu’il serrait la main des anciens combattants. C’est à ce moment que le président américain Donald Trump s’est laissé aller à un geste presque tendre avec la première dame en l’embrassant sur la scène d’où il a prononcé un discours.

Et pourtant, ces derniers n’entretenaient pas une bonne relation. Gala rappelle que lors des célébrations du 14 juillet 2017 Donald Trump avait été filmé en train d’opiner sur le physique de l’épouse du président français Emmanuel Macron. « Vous êtes en très bonne forme », puis à son époux, « Elle est en si bonne forme », avant de lâcher un petit « magnifique ».