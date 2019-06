Donald Trump: ses cheveux plats gominés longs, tirés en arrière

Avant son départ pour le Royaume Uni, le président américain Donald Trump à surpris tout le monde avec une nouvelle coupe de cheveux.

Donald Trump et son épouse Melania ont atterri lundi 3 mai 2019 à bord d’Air Force One à l’aéroport de Stansted. Ils ont été reçus par Elizabeth II à Buckingham Palace pour un déjeuner, première étape de la visite d’Etat. Le couple présidentiel des Etats unis a été accueilli par le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, à leur descente d’hélicoptère. Tous les quatre ont traversé le jardin pour retrouver Elizabeth II sur le perron. A Buckingham Palace, ont été vus sur un balcon Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le beau-fils du président américain, tous deux conseillers à la Maison-Blanche.

Mais avant ce voyage Donald Trump a surpris tout le monde avec un changement de look. Le look donnait au président un tout autre visage. Pour sudinfo, en y regardant bien, c’est au niveau de son style capillaire qu’il y avait quelque chose de différent. Le média indique qu’en retirant sa casquette, on a pu découvrir des cheveux plats gominés longs, tirés en arrière. Ce look improvisé a attiré l’attention des internautes qui ont critiqué chacun selon son goût.