Donald et Melania Trump affectueusement reçus à Buckingham Palace par la reine Elisabeth II

L’hélicoptère de la maison blanche a déposé Donald Trump et son épouse Melania peu après midi, heure locale dans le jardin du palais, où l’attendaient le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles. Le couple les a conduits jusqu’à la reine qui se tenait à la porte du palais, souriante. La fille de Donald Trump, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner, sont apparus au balcon du palais. Selon le figarot, la reine et le président sont ensuite ressortis devant le palais pour écouter l’hymne américain joué par les gardes royaux, avant que Donald Trump ne les passe en revue.