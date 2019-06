Des centaines de millions de dollars d’un compte caché de Sani Abacha saisi

Mort soudainement des suites d’attaques cardiaques le 08 juin 1998 à Abuja, Sani Abacha, qui a eu à diriger la république fédérale du Nigéria de 1993 à 1998 était soupçonné de corruption et de détournement. Plusieurs centaines de millions de dollars de ses avoirs gelés en 2014 viennent d’être débloquer après une bataille juridique de cinq ans et seront partagés entre trois états dont le Nigeria.

Les autorités de l’île de Jersey viennent de recouvrer plusieurs centaines de millions de dollars des avoirs gelés de l’ex président de la république fédérale du Nigéria qui a été à la tête de la dictature militaire de 1993 à 1998. Sani Abacha, un général et homme d’État nigérian est né le 20 septembre 1943 à Kano et mort le 08 juin 1998 à Abuja des suites d’un Accident Vasculaire Cérébral.

---Publicité---

Pour ces détournements et corruptions, une société ‘’écran’’ appelée Doraville détenait les fonds, qui ont été gelés en 2014. C’est après une bataille juridique sur cinq années, que ces fonds s’élevant à plus de 267 millions de dollars ont été maintenant récupérés et seront partagés entre cette île de Jersey située entre la France et l’Angleterre, les États-Unis et le Nigeria.

Pour le procureur général de Jersey, Robert McRae QC, cette saisie « a démontré l’engagement de Jersey à s’attaquer au crime financier international et au blanchiment d’argent ».

On ne sait pas encore quel sera le mode de répartition des 267 millions de dollars, ni la somme qui revient à chaque gouvernement. Selon les médias, le service juridique de Jersey a refusé de commenter la décision de partage de ces fonds entre les trois pays prétextant que cela pourrait « nuire aux discussions en cours« .