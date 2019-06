David Hallyday: sa fille Emma Smet s’affiche topless, Sylvie Vartan approuve

La fille aînée de David Hallyday, Emma Smet, 21 ans, a partagé sur son compte Instagram, une photo sexy.

Vendredi 31 mai 2019, Emma Smet poussait un coup de gueule, accusant son entourage de se faire passer pour elle sur Tinder, l’application de rencontres. « On me dit que je suis sur Tinder et que je leur parle. Mais bon je ne suis sur aucun site de rencontre. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal dessus, c’est juste que moi-même je n’y suis pas », a t-elle expliqué dans une vidéo postée en story Instagram. Aussi, met elle en garde: « Si une personne qui utilise mon nom ou ma photo vous parle, ce n’est pas moi ! ».

Nouvelle recrue de la série Demain nous appartient diffusée sur TF1, Emma Smet a fait sensation ce week-end en s’affichant Toplesse. Le cliché qui laisse voir son corps nu lui a permis de récolter nombre de jolis commentaires. La cerise sur le gâteau, c’est que la publication a été approuvé par sa grand-mère, Sylvie Vartan, en personne.