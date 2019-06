David Hallyday: aperçue sur Tinder, sa fille Emma Smet réagit

Mardi 28 mai 2019, David Hallyday et Laura Smet ont gagné le procès sur la nationalité de leur père Johnny. Quelques jours plus tard, la rumeur voudrait qu’Emma Smet soit inscrite sur le site de rencontre Tinder. Une affirmation gênante pour la petite fille de Johnny Hallyday qui s’expliquée sur Instagram.

Emma Smet, fille de David Hallyday aurait été aperçue sur Tinder. Dans une vidéo publiée vendredi 31 mai 2019 en story Instagram, Emma Smet a fait une mise au point qui indique qu’elle n’est pas inscrite sur Tinder ou ailleurs. Pour elle, elle n’a pas besoin de ce genre d’outil pour trouver l’amour d’un jour ou de toujours. « On me dit que je suis sur Tinder et que je leur parle. Mais bon je ne suis sur aucun site de rencontre. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal dessus, c’est juste que moi-même je n’y suis pas » a expliqué Emma Smet dans sa story Instagram. Elle serait victime d’usurpation d’identité.

« Si une personne qui utilise mon nom ou ma photo vous parle, ce n’est pas moi »

Depuis le décès de son grand père Johnny Hallyday, la jeune femme de 21 ans essaye déjà du mieux qu’elle peut de rester en dehors de la guerre d’héritage qui oppose son père et sa tante Laura Smet, à Laeticia Hallyday. Pour se faire un prénom, loin de l’affaire, elle préfère faire ses débuts en tant qu’actrice dans le feuilleton « Demain nous appartient ».