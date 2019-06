Crise politique au Bénin: Obassanjo et Kufuor pour une intervention étrangère

La situation politique que traverse actuellement le Bénin ne laisse personne indifférent. Si à l’interne l’Église a démarré une médiation par des échanges et écoutes, d’anciens chefs d’Etats africains ont également voulu se mêler à la danse. Il s’agit du nigérian Olusegoun Obassanjo et du ghanéen John Kufuor .

C’est par une déclaration commune que les anciens présidents, Olusegoun Obassanjo du Nigéria et John Kufuor du Ghana ont appelé la Cedeao et l’Union Africaine à venir sonner le glas à la situation politique que traverse le pays de Patrice Talon, suite aux élections législatives du 28 Avril. Une situation qui a conduit à la » violation des libertés individuelles et collectives, et a abouti aux restrictions actuelles de liberté imposées à l’ancien président Boni Yayi et à d’autres leaders de l’opposition », peut-on lire dans le courrier.

---Publicité---

» Cette crise qui règne au Bénin appelle à une urgente action de la part de la Cedeao et de l’Union Africaine pour éviter un escalade de la violence. Nous sommes d’avis que tous les partis politiques devraient être impliqués dans le processus électoral « ont déclaré les deux anciens présidents anglophones.

» Cette grave crise politique semble aggraver la situation sécuritaire et humanitaire et pourrait ouvrir la voie à une incursion terroriste susceptible de déstabiliser davantage la sous-région Ouest africaine » peut-on lire dans le courrier dont les deux ex-présidents sont signataires.

Comme solution, ils préconisent l’intervention de la Cedeao et de l’Union Africaine: » Nous demandons par la présente aux dirigeants politiques africains de prendre leurs responsabilités en intervenant de toute urgence afin de faire pression sur le pouvoir en place à conduire sa politique selon les règles démocratiques. »

Pour finir, les deux leaders des voisins anglophones du Bénin ont recommandé aux dirigeants de la Cedeao et de l’Union Africaine :

D’envoyer une forte délégation pour demander au président Talon de libérer son prédécesseur immédiat [ Boni Yayi], qui a besoin de soins médicaux à l’étranger. De prendre des mesures pour ne pas laisser la situation se détériorer davantage. D’aider la République du Bénin pour que la véritable démocratie soit maintenue.