Crise au Soudan: le régime militaire foule aux pieds la proposition du facilitateur Éthiopien

Au Soudan, le conseil militaire n’a pas cédé à la proposition de sortie de crise mise sur la table par le facilitateur éthiopien. Dimanche 23 juin, le porte-parole des militaires a clairement indiqué que le médiateur doit revoir sa copie.

Sous la médiation du premier ministre Éthiopien, le Conseil militaire au pouvoir à Khartoum et la coalition de l’opposition ont repris langue ce samedi 22 juin dans la capitale soudanaise. En effet, après une journée de discussion, le conseil militaire par la voix de son porte-parole a indiqué que la proposition du premier ministre Éthiopien n’est pas la bienvenue. « Nous avons dit à notre président et vice-président que nous avions reçu la proposition éthiopienne et qu’elle est différente de ce avec quoi ils s’étaient mis d’accord avec la médiation et avec le Premier ministre éthiopien. Nous n’allons pas considérer cette proposition jusqu’à ce que nous obtenions des réponses claires sur pourquoi il y a des différences » a averti le lieutenant-général Shams-Eddin Kabashi.

Que propose le facilitateur ?

Abiy Ahmed, le médiateur, dans sa proposition, prévoit un conseil de transition de quinze personnes, dominé par des civils et dirigé par une présidence tournante entre militaire et civils. Pour la coalition de l’opposition, la proposition est la bienvenue. Pour retrouver une véritable porte de sortie, le conseil militaire propose que le facilitateur éthiopien et celui de l’Union africaine doivent repartir se consulter afin d’aboutir à un accord commun. A ce stade, la décrispation de la crise sociopolitique soudanaise n’est pas pour demain. En avril dernier, les contestataires, avec le soutien des militaires ont contraint l’ex -président Oumar El Béchir à la démission.