Crise au sein de la CAF: Ahmad Ahmad tend la main à la FIFA

La Fédération internationale de football association va s’impliquer directement dans les affaires de la Confédération Africaine de Football. C’est une décision prise à la faveur d’une demande de la CAF : « Ahmad Ahmad, président de la CAF, a proposé au Comité exécutif de l’institution, réuni au Caire le 19 juin 2019, de solliciter l’expertise de la Fifa afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération », indique un communiqué commun. A cet effet, la sénégalaise Fatma Samoura a été nommée « déléguée générale de la FIFA pour l’Afrique » pour une période de six mois à compter du 1er août 2019 jusqu’au 1er janvier 2020, extensible si nécessaire. Elle devra remettre de l’ordre dans l’administration de la Confédération africaine de football secouée par une crise depuis quelques mois et se chargera également de conduire un audit général de la CAF. Selon AFP, elle sera notamment amenée à travailler sur les thèmes suivants : supervision de la gestion opérationnelle de la CAF, organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions de la CAF, croissance et développement du football dans toutes les régions et pays de la CAF.