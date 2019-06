Côte d’Ivoire – Propos polémiques sur les étrangers: Henri Konan Bédié menacé d’arrestation

En Côte d’Ivoire, l’affaire dite « étranger » ou « hold up » continue de susciter sa vague d’indignations et de commentaires. Après les condamnations du gouvernement ivoirien qualifiant les propos de Bédié « d’une extrême gravité, appelant à la haine de l’étranger », des proches du président Alassane Ouattara sont revenus à la charge affichant clairement une volonté d’une poursuite judiciaire, voire d’une arrestation.

Tout a commencé mercredi 5 juin. Face à des représentants PDCI venus de Koumassi, Henri Konan Bédié dénonce le phénomène de l’orpaillage clandestin pour lequel, dit-il, « on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés dans beaucoup de villages ». Il dénonce aussi une fraude organisée à l’identité ivoirienne, pointant en particulier la commune d’Abobo dans le nord d’Abidjan. « Si c’est pour venir fausser les élections de 2020 nous voulons le savoir », s’interroge encore le patron du PDCI qui ajoute : « Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne se sentent pas étrangers chez eux ».

---Publicité---

Se succédant, le gouvernement ivoirien et le parti RHDP dont fait parti le parti du président Alassane Ouattara ont condamné les propos tenus par l’ex-président ivoirien et actuel président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA).

A leur suite, l’ancien ministre des Droits de l’Homme, et ex-porte-parole du Rdr, Joël N’guessan, est allé un peu plus loin. Pour le dignitaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir, c’est « peut-être le moment de contraindre Bédié au silence »

Dans une déclaration rapportée par L’Infodrome, le Président du Conseil de Gestion du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP), n’a pas fait dans la dentelle pour réagir aux propos de son aîné.

« Cela fait un peu plus de deux ans que je ne cesse d’attirer l’attention de la communauté politique ivoirienne sur le cas du Président Bédié ». » Il [ Bédié,ndlr] a semé, pendant sa gestion hasardeuse du pouvoir d’Etat, la haine de l’étranger, après la mort de notre illustre Père fondateur de la nation ivoirienne, feu le président Félix Houphouët-Boigny. La suite on la connait: coup d’Etat, rébellion et une guerre qui a occasionné des milliers de morts. Au soir et au terme de sa vie politique, il tente d’opposer, une fois de plus, les Ivoiriens en relançant son concept d’ivoirité: IVOIRIENS DE SOUCHE-IVOIRIENS DE CIRCONSTANCES. », a déclaré Joël N’Guessan-Kouadio.

Et de continuer, » peut-être que le moment est venu de le contraindre au silence, car malgré son âge avancé, il n’a ni la sagesse ni l’intelligence de ses propos. Il risque, si l’on ne prend garde, de conduire le peuple ivoirien dans l’abîme. Avec ce que nous avons vécu et que nous ne voulons plus revivre, Monsieur Bédié gagnerait à être recadré par ses derniers supporters. »