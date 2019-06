Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: Henri Konan Bédié lance les hostilités

L’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié ne cesse de multiplier ses sorties. Samedi 22 juin, il était face aux délégués départementaux et communaux du PDCI à Abidjan pour lancer le mot d’ordre pour la présidentielle de 2020.

Éjecté Alassane Dramane Ouattara du fauteuil présidentiel en 2020 reste et demeure le leitmotiv du président du Parti démocratique de la Cote d’Ivoire (PDCI). En effet, après son divorce avec le président Ouattara, le sphinx de Daoukro multiplie ses sorties et prépare activement ses troupes pour l’échéance qui se pointe à l’horizon. A cette occasion, Henri Konan Bédié était devant les délégués départementaux et communaux du PDCI à la maison du parti pour leur donner des consignes strictes afin d’investir le terrain.

La première orientation donnée par l’ex dirigeant à ses lieutenants est de travailler avec les autres partis d’opposition de la coalition pour « une réforme en profondeur de la Commission électorale indépendante (CEI) ». Sous le feu des critiques ces derniers jours, l’ancien allié du pouvoir appelle ses partisans à être des « militants courageux, intrépides, vaillants et déterminés pour la reconquête du pouvoir d’État en 2020 » car ajoute-t-il : « Nous avons l’obligation de faire mentir tous ceux qui disent à tort que cette élection est déjà bouclée ». En Côte d’Ivoire, la situation sociopolitique reste très délétère à 16 mois des élections. Si Alassane Ouattara n’a pas encore affiché ses ambitions de se représenter pour une troisième fois, il y a de forte chance que cette bataille soit plus coriace entre les vieux routiers de la classe politique du côté de la lagune Ebrié si Laurent Gbagbo atterrissait à Abidjan. Pour l’heure, c’est Henri Konan Bédié qui, malgré le poids de l’âge, continue son show et occupe le terrain.