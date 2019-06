Côte d’Ivoire: le Pr Franklin Nyamsi apporte son soutien à Bédié et révèle la traîtrise de Ouattara

Intégralité de la déclaration de Franklin Nyamsi Wa Kamerun

1995 à Abidjan : Bédié, se fondant sur le fait que la tombe patriarcale des Ouattara est à Sindou au Burkina, soutient dans son livre « Les Chemins de ma vie » qu’Alassane Ouattara est burkinabé. Il fait ainsi de Ouattara l’icône des discriminés de l’ivoirité en Côte d’Ivoire. Une longue crise politique naîtra de ce duel, jusqu’au coup d’État du 24 décembre 99. 18 mai 2005 à Paris: le PDCI-RDA du Président Bédié et le RDR du Président Ouattara créent l’alliance du RHDP Novembre 2010: le Président Bédié appelle ses électeurs à soutenir Alassane Ouattara au 2ème tour de la Présidentielle.

Classé 2ème au 1er tour derrière le Président Laurent Gbagbo, le Président Ouattara est élu avec 54% à la tête de la Côte d’Ivoire et gouvernera pendant son 1er mandat en bonne entente avec le Président Bédié 17 septembre 2014: Le Président Bédié appelle son électorat à soutenir la réélection dès le 1er Tour d’Alassane Ouattara à la présidentielle 2015. À plus de 70%, Le Président Ouattara est réélu et commence aussitôt un mandat au cours duquel il trahira ses alliés Bédié et Soro en reniant tous ses engagements envers eux.

Ils rejoignent donc tous l’opposition ivoirienne en 2018-2019. Juin 2019: le Président Bédié, en sa qualité d’opposant politique, dénonce les faits suivants : - invasion d’orpailleurs clandestins dans le pays, presque tous venus de l’étranger - fraudes massives à l’identité nationale, avec des enrôlements électoraux illégaux et suspects de personnes étrangères. - Insécurité généralisée, avec des millions d’ivoiriens livrés aux violences intercommunautaires… Peut-on dire que pour avoir dénoncé ces faits, Bédié renie de nouveau la citoyenneté ivoirienne du Président Ouattara ? Non. Mille fois NON. Il assume sa fonction d’opposant politique et dénonce la défaillance de l’Etat sous Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire.

« Le Président Bédié dévoile l’échec de la gouvernance Ouattara »

Le procès d’ivoirité fait ici au Président Bédié relève donc de la politique de l’autruche du régime du Président Alassane Ouattara qui veut réactiver la colère anti-ivoiritaire pour masquer son échec socio-économique et politique cinglant : -50% d’ivoiriens vivent en deçà du seuil de pauvreté -70 à 90% d’Ivoiriens en âge de travailler sont au chômage ou dans l’informel (chiffres de la BAD, basée en Côte d’Ivoire) -sur 208 pays classés à l’Indice du développement humain (IDH)du PNUD ( Programme des Nations Unies pour le développement) , la Côte d’Ivoire fait encore partie des pays dits faibles -

L’espérance de vie ivoirienne est bloquée à 53 ans ( nb: 67 ans au Sénégal et 58 ans au Cameroun, LOL ) - La croissance économique ivoirienne est en baisse continue depuis 2016: partie de presque 9%, elle sera à 6% en 2020, selon le FMI et la Banque Mondiale ! -L’ultra-libéralisme sauvage du régime Ouattara a augmenté le surendettement public et 80% des marchés publics sont octroyés de gré à gré aux multinationales étrangères contre seulement 20% aux entreprises nationales ivoiriennes !

Conclusion ? Le Président Bédié dévoile l’échec de la gouvernance Ouattara. Il n’appelle nulle part au génocide ni à la chasse aux étrangers. Il revendique l’instauration d’un véritable État de droit en Côte d’Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, ne vous laissez pas tromper par les cris d’orfraie des voyous du pouvoir, et ne vous laissez pas effrayer par les seaux de sang versé! Le RHDP chaque jour, creuse sa propre tombe dans la fosse du temps !

Professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun

Paris, ce 13 juin 2019.