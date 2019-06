Côte d’Ivoire: le RHDP condamne les «propos irresponsables, xénophobes et tribalistes» de Bédié

La polémique ne retombe pas après des propos tenus par Henri Konan Bédié sur les étrangers. Après le communiqué du gouvernement ivoirien condamnant les propos de l’ancien chef de l’État et président du PDCI, c’est le tour du RHDP de condamner «avec la dernière énergie ces contrevérités, propos irresponsables, xénophobes et tribalistes de Monsieur Henri Konan Bédié.»

C’est à travers un communiqué, rapporté par le média Koaci, que le parti au pouvoir s’est exprimé au sujet des propos d’Henri Konan Bédié accusant les « étrangers » d’être les principaux responsables des maux sociaux et sécuritaires du pays, du « hold up » de la Côte d’Ivoire.

Dimanche, le RHDP de l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara a condamné «avec la dernière énergie ces contrevérités, propos irresponsables, xénophobes et tribalistes de Monsieur Henri Konan Bédié.»

Pour le porte-parole du parti, le ministre Adjoumani, « depuis le décès du Président Félix Houphouët Boigny, de tels propos qui ont été conceptualisés à travers la politique de l’ivoirité, ont été à la base de la déchirure du tissu social ayant entraîné les crises consécutives que notre pays a connues jusqu’en 2010.»

«Alors que les Ivoiriens pensaient que tous les acteurs politiques avaient tiré les leçons de cette sombre, triste et récente histoire de notre pays, ces propos de Monsieur Henri Konan Bédié, ancien président de la République, viennent confirmer que le Président du PDCIRDA n’a tiré aucun enseignement de la grave et profonde crise que les Ivoiriens ont traversée et dont ils portent encore des séquelles et traumatismes », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, et porte-parole du RHDP.