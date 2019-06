Côte d’Ivoire: Henri Conan Bédié chez Laurent Gbagbo

Le président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié et son homologue du Front Populaire Ivoirien (FPI), Laurent Gbagbo, pourraient concrétiser leur alliance dans les tous prochains jours.

Selon Afrique sur 7 qui cite Denis Kah Zion, un cadre du PDCI, Henri Konan Bédié serait en train de préparer un voyage sur l’Europe dans les prochains jours, pour aller rencontrer l’ancien président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo, à Bruxelles en Belgique. Après donc avoir reçu les émissaires du PDCI conduits par le Pr Maurice Kakou Guikahué, et après la visite à Daoukro quelques jours auprès du Dr Assoa Adou qui a rendu la politesse à Henri Konan Bédié, les deux dinosaures de la vie politique ivoirienne vont se rencontrer en personne et se parler.

« Dans quelques jours, il n’est pas exclu que dans les jours ou semaines à venir, le président Bédié puisse se déplacer en Belgique pour aller saluer son jeune frère Laurent Gbagbo », a déclaré Denis Kah Zion, Délégué départemental de Toulépleu 1 et coordonnateur PDCI-RDA de l’Ouest Montagneux et rapporté par Afrique sur-7. Il indique également que « les deux présidents s’appellent et se parlent. » Notons que cette alliance presque faite, entre Bédié et Gbagbo est, dans l’entendement du chef du PDCI, une vraie avancée dans son désir d’évincer du pouvoir Ouattara en 2020 avec une coalition assez forte.