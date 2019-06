Côté d’Ivoire: DJ Arafat arrêté par la police judiciaire

Le chanteur ivoirien DJ Arafat Dj a été arrêté la semaine dernière par les éléments de la Police Judiciaire ivoirienne à 4h du matin.

Ange Didier Houon , a été interpellé le mercredi 5 juin 2019, lorsque Arafat Dj a été interpellé par la Police nationale alors qu’il faisait la fête, à l’espace « Le Haut Niveau » des Deux-Plateaux. Selon abidjanshow, ayant pour ordre d’interpeller le Daïshikan , ces derniers, camouflés en noceurs et fans du président de la « Chine populaire », ont envahi « Le Haut Niveau Discothèque ».

Le média indique que pour ne pas faillir à leur mission du jour, les éléments de la police judiciaire ont pendant plusieurs heures guetté chaque mouvement d’Arafat Dj mais ont attendu le petit moment d’inattention de l’artiste Coupé Décalé et de sa garde rapprochée pour procéder à son interprétation. Par la suite Arafat Dj a été conduit sous les yeux de tous par la Police nationale à bord d’un véhicule de type 4*4.

Cette arrestation a été comme un film. Certains agents de la Police se sont fait passer pour des clients. D’autres, ont joué le rôle de passants et fans devant l’établissement. Guettant les faits et gestes d’Arafat Dj, ils ont mis la main sur lui sans que l’on s’en rende compte, ont confié des témoins de la scène. « Ils ont demandé au Daïshikan de garder le silence et de les suivre afin d’éviter de s’attirer un peu plus d’ennuis avec les autorités ivoiriennes », rapporte les témoins indiquant qu’ils étaient très surpris et très triste que Arafat Dj soit monté dans le véhicule de la police.